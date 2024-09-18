國民黨駐美代表秦日新工作報告　談三大任務

國民黨駐美代表秦日新。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月18日電（記者 張嘉文）中國國民黨今天下午召開中常會，安排國民黨駐美代表秦日新提出代表處工作報告，秦日新表示，黨主席朱立倫的親美、友日、和中路線，以及為維護台灣安全而提出的2D戰略，是駐美代表處工作的最佳指導原則。



朱立倫在會中強調，以國民黨駐美代表處的有限人力，秦日新的積極任事態度，獲得肯定。



秦日新也說，國民黨駐美代表處有三大任務，包括常態化聯繫美國政府及各界菁英，闡釋及宣揚國民黨政策及主張，並及時釐清及反制對國民黨之假訊息，上述三大任務均有明確進展與具體績效。



國民黨駐美代表原由國際部主任黃介正兼任，今年2月由原副駐美代表秦日新接手，此次為他接任駐美代表後，首次回到國民黨中常會上進行業務報告，採閉門會議進行，並未對外開放採訪。



國民黨在會後轉述時表示，秦日新在中常會上提到，駐美代表處這半年的工作績效，統計出每月均有10至25件電報報回黨中央，平均每兩天1件，忙碌時甚至1天3件；對外與美國政府、國會及智庫學者聯繫，每年更超過150次，每次1至多人，平均每兩天至少1次。



秦日新也在報告中列舉朱立倫、副主席夏立言和前主席馬英九、2024大選候選人侯友宜等人的訪美成效，以及分享參加美國共和黨及民主黨全國代表大會的經過。他強調，充分顯示國民黨重視深化對美關係，並持續與美國各界維持密切友好聯繫。



秦日新提出美中關係的未來走向，美國大選後的新局，以及台灣政局與兩岸關係發展等四大因素，接下來皆會對駐美代表處的工作帶來新挑戰，因此都須密切注意。