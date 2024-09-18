朝野協商逆轉　藍綠白簽字同意立院20日開議

韓國瑜。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北9月18日電（記者 楊騰凱）中國國民黨籍立法院長韓國瑜今日上午召集朝野協商，藍綠白三黨對20日開議有共識，但對23日加開院會進行專案報告、27日舉行總預算質詢兩項目有歧異，使協商一度破局。不過下午局勢變化，三黨都簽字同意20日開議，讓韓國瑜今日主持的協商不至於無功而返。



立法院新會期9月初辦理立委報到，今日韓國瑜召集朝野協商，討論正式開議日。出席成員包括立法院副院長江啟臣、國民黨團總召傅崐萁、國民黨團書記長林思銘、民進黨團幹事長吳思瑤、民進黨團副幹事長洪申翰、台灣民眾黨團總召黃國昌、民眾黨團幹事長麥玉珍。



儘管藍綠白三黨對於20日開議都沒有反對，但白營希望23日加開院會進行能源配比以及電價政策先專案報告，綠營則希望27日可以舉行總預算詢答，對於23日、27日的議程三方無法達成共識，韓國瑜只能宣布散會，等於今日朝野協商破裂。



但據瞭解，今日下午民進黨率先退讓，主動簽名同意20日開議，再把球拋給藍白兩黨，看藍白是否也願意簽字，讓新會期可於20日正式開議，行政院長卓榮泰率部會官員進行施政報告並備詢。



後來國民黨團、民眾黨團研議了民進黨團簽字的協商結論，也同意簽名，讓新會期訂於20日開議。



今日朝野協商可說是峰迴路轉，歷經破局，退讓，妥協，不過至少敲定了開議日，讓韓國瑜今日協商不至於無功而返。

