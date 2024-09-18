基隆城隍日巡遶境　台北四大城隍神轎齊聚

基隆護國城隍18日舉行日巡遶境，由基隆市副市長邱佩琳扶轎起駕。(基隆護國城隍廟粉專) 中評社基隆9月18日電／基隆護國城隍18日舉行日巡遶境，由台灣民眾黨籍基隆市副市長邱佩琳扶轎起駕。今年特別的是，除有台北市四大城隍廟齊聚基隆外，包括台中市豐原城隍、南投縣埔里瀛海城隍也參與今年的基隆護國城隍日巡。城隍家將在遶境的過程中，分送鹹光餅給信眾，象徵城隍賜福。



據了解，鹹光餅是相傳於明代將軍戚繼光為了奉命捉拿海盜，因伙伕在做飯時灶煙升起，引起海盜來襲，於是戚繼光為了克服海盜，叫伙伕做些烘乾以便儲存的乾糧，並以繩子串起，讓士兵方便攜帶，後人為了紀念戚繼光將軍的睿智，這種餅取名為“鹹光餅”。



城隍日巡是基隆護國城隍廟每年的重頭戲，城隍透過遶境，視察市區是否有“逾假未歸”的好兄弟，並且趁機賜福給市民。今年特別的是，除了基隆護國城隍外，台北市四大城隍廟：台灣省城隍廟、台北府城隍廟、台北霞海城隍廟、松山霞海城隍廟齊聚基隆遶境祈福，也是為慶祝台北建城140周年暖身。



此外，全台城隍廟聯誼總會特別商請全台唯一城隍日式神轎豐原城隍廟、埔里瀛海城隍廟共同參與日巡。18日下午1時，邱佩琳與基隆市民政處長張淵翔共同扶轎起駕，從基隆護國城隍廟出發，走訪基隆百年四大廟：慶安宮、奠濟宮、覺修宮。隨著城隍出巡，傳承三代城隍家將也沿途發放鹹光餅，保佑市民闔家平安。



廟方表示，今年是台北市建城140周年，包括台灣省城隍廟、台北府城隍廟、台北霞海城隍廟、松山霞海城隍廟等台北市四大城隍廟，首次齊聚基隆，陪同基隆護國城隍共同日巡遶境。另外，基隆護國城隍也將參加10月19日台北建城140周年的活動。