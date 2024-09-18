千億富豪沈慶京被押　曝60億元賭債疑雲

陶朱隱園。（中評社 資料照） 中評社台北9月18日電／檢方追查台北市京華城容積圖利案，連帶讓威京集團位於台北市松高路的陶朱隱園豪宅2018年完工迄今只售出一戶，且是威京關係企業購入受到矚目。有周刊報導，陶朱隱園2017曾有香港債主跨海來台向威京集團主席沈慶京追債，現年77歲，因京華城案遭羈押禁見的沈慶京是否因豪賭欠下鉅款？外界眾說紛紜。



周刊報導，標售案過程疑點重重，宛如10多年前“亞太會館”標售戲碼翻版。當時，“亞”案剛開始標售即傳出多位中、港資買家有興趣，底價瞬間拉高至新台幣199億元後，又打75折降為150億元，最後由威京集團的中工得標，後來中工改建成天價的陶朱隱園豪宅，近來揭露每坪單價逾600萬元，買主竟是威京開發孫公司砸下逾18億元買進7樓其中一戶，是否涉及關係人交易？鑑價報告是否屬實？同樣成為外界關注的焦點。



根據《鏡周刊》報導，令人意外的是，2017年4月，台北地院派人至信義區某大樓欲強制執行扣押沈慶京名下財產，原因是香港債主跨海來台向沈追債，甚至想查封陶朱隱園，理由是2014年沈以亞太工商30%股權做擔保，向香港銳亮公司借款60億元，再以旗下15家公司及個人名義，共簽下17張本票，後因未持續還款被追債，整起事件才曝光。



報導指出，銳亮公司大股東是綽號洗米華的澳門賭業大亨、太陽世紀主席周焯華，沈慶京是否因豪賭欠下鉅款？外界眾說紛紜，不過，陶朱隱園曾向台新銀行為首的銀行團借款90億元，連帶保證人就是沈慶京，也讓他的財務狀況吃緊問題浮出檯面。至於京華城標售案是否之前“亞”案套路再度重現江湖？有無涉及特別背信與非常規交易等掏空不法？有待司法進一步查明。



房市專家Sway曾在臉書表示，標售京華城“明明就是左手賣右手，就是藉由買賣來再製造出鉅額貸款，與解套京華城早就有的沉重貸款”，並直接點出這樣的做法就是“要跟銀行借錢的遊戲”。

