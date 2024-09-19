游毓蘭：綠與其推動2758不如聽卜睿哲話

國民黨籍前“立委”游毓蘭接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月19日電（記者 張穎齊）針對民進黨“立法院”黨團擬推動“聯合國大會第2758號決議不涉台”決議。中國國民黨籍前“立委”游毓蘭接受中評社訪問表示，聯合國大會第2758號決議文的歷史背景中，那時的中國指的是“中華民國”，民進黨現在響應澳洲、荷蘭國會要推不涉台決議，是很危險的，等於要台灣走向法理獨立，與其如此，民進黨倒不如聽AIT美國在台協會前理事主席卜睿哲（Richard Bush）的話，表明不追求法理獨立。



澳洲、荷蘭國會相繼通過聯大第2758號決議文不涉台的決議，民進黨團認為國際有挺台趨勢，藉機提出“聯大2758號決議文”無涉台灣地位的“立院”聯合聲明臨時動議，並痛批國民黨逃避表態、扯後腿。



游毓蘭表示，如果民進黨講藉由2758號決議不涉台，來談台灣的獨立存在，一不小心就會引發危險，以目前兩岸的實力來說，仍是相差懸殊，請民進黨不如正視卜睿哲講的話，民進黨政府須表明不追求法理“台獨”，在一個中國原則下，很多事情還有待沉澱，兩岸之間的事，不該特別去淌荷蘭、澳洲國會提出的渾水。



游毓蘭，出生於宜蘭，美國伊利諾大學芝加哥分校公共政策分析博士，歷任不分區“立委”、中央警察大學外事警察系主任、行政警察學系主任、圖書館兼世界警察博物館長、推廣教育訓練中心主任、亞洲警察學會秘書長、中華警政研究學會秘書長、婦女救援基金會董事長等。



游毓蘭表示，當年聯合國成立時，中國擔任安全理事會的常任理事國，那時的中國是“中華民國”，到現在也沒有消失，當然自從1979年台美斷交後，國際情勢轉移到大陸14億人口，兩岸互相不承認治權，在那個時代背景下，兩岸互相仍都有主權宣示，雖說“中華民國”治權不及大陸，大陸也認為台灣是固有疆域，不過仍有模糊的默契共識存在。

