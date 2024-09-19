游毓蘭：台無廢死條件　司法應予人信心

國民黨籍前“立委”游毓蘭接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月19日電（記者 張穎齊）台灣死刑存廢議題討論已久，37名死囚針對《刑法》死刑聲請“釋憲”，“憲法”法庭將在20日宣布“釋憲”結果。警察出身的中國國民黨籍前“立委”游毓蘭接受中評社訪問表示，台灣並沒有廢除死刑條件，向來都有逾8成民意反對死刑，但民進黨想效法歐洲國家廢死，現在大法官恐怕又是綠油油一片，應該要重視民意，讓人民對司法還有點信心。



“中華人權協會與台灣審議民主協會”18日公布審議民主公民會議成果，顯示參與公民審議會議的公民，8成以上反對廢除死刑；主張廢死者從17%大幅降為9.2%，未表態者由1.4%提升至10.6%。



游毓蘭表示，根據中正大學2023年民意調查，有86%台灣人不贊成廢死，但民進黨向來偏向主張廢死，要知道台灣過去發生許多殺警、殺童、姦殺案，還有無差別殺人的鄭捷案等，必須要瞭解問題出在哪裡？為何要想方設法幫死刑犯脫罪呢？要知道光是刑法上妨害性自主、性侵14歲以下幼童都判刑很重，現在還有存在死刑，這些就是要達到預防犯罪的效果、保護人民安全。



游毓蘭，出生於宜蘭，美國伊利諾大學芝加哥分校公共政策分析博士，歷任不分區“立委”、中央警察大學外事警察系主任、行政警察學系主任、圖書館兼世界警察博物館長、推廣教育訓練中心主任、亞洲警察學會秘書長、中華警政研究學會秘書長、婦女救援基金會董事長等。



游毓蘭指出，死刑廢除與否的“釋憲”結果將於20日出爐，重點還是在於這些大法官到底怎麼認為？若這些大法官都是德高望重、心中都有人民、公平正義、沒有私利，那應無爭議。倘若這些大法官都是聽取幕後老闆的顏色、臉色，綠油油一片，那將會讓人感到非常錯愕與矛盾，台灣並沒有廢死條件。



她表示，台灣很少有個議題獲得社會這麼強的共識，人類有史以來，從古時就有殺人者死的法律制裁，希望台灣司法仍可讓人民抱持一點信心，作惡多端、罪大惡極的人就應受到法律制裁。不應當拿挪威的例子，比如有殺死77人的槍手布列維克，不但沒有被判死刑，還可在監獄裡上大學課程、吹冷氣。但台灣與挪威並不同。