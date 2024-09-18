台廠稱黎巴嫩爆炸呼叫器匈牙利製　檢警調查　

金阿波羅公司18日發布聲明稿指出，爆炸的呼叫器是外國BAC公司自製。（照片：金阿波羅公司粉專） 中評社台北9月18日電／黎巴嫩真主黨成員使用的呼叫器，被植入少量炸藥，在全國多處同時引爆，據報造成至少11死約4000人傷。外媒報導，聽取過簡報的美國等官員表示，這些呼叫器是真主黨從一家台灣公司訂購的。金阿波羅公司下午發表聲明指出，此次發生事故的AR－924機種，是由匈牙利公司“BAC Consulting KFT.”取得商標授權，進行產品設計、製造與銷售，與“金阿波羅”並無直接關聯。



針對金阿波羅公司說法，有關黎巴嫩爆炸的呼叫器是否為台灣製產品，通訊傳播委員會（NCC）下午在記者會上強調並不清楚。士林地檢署已火速分案調查，交由“國安”專組檢察官偵辦。



媒體追問，“經濟部”新聞稿說相關產品是台灣製造，金阿波羅公司董事長許清光則說，“AR－924不是（台灣製）”。



由於此事涉及國際事件，警方今天也到金阿波羅公司詢問相關問題。許清光說，今天問了一系列問題，包括產品是不是金阿波羅公司製造等，“就不是我的、就不是我的啊，我有什麼好去隱瞞的”，東西不是他設計製造，對方只是買金阿波羅公司的授權logo，“跟我毫無關係”。



黎巴嫩真主黨戰士和醫護等成員使用的呼叫器，路透社分析被毀的呼叫器相關影像指出，呼叫器背面貼紙的格式與台灣呼叫器製造商金阿波羅（Gold Apollo）的產品一致。



金阿波羅公司位於新北市汐止區，今天有眾多台灣與外國媒體在公司外走廊守候，公司董事長許清光今天下午遭大批媒體圍堵。



許清光重申，製造與設計都是BAC公司，BAC公司只是跟金阿波羅公司買LOGO，他只知道BAC公司在匈牙利，其他都不知道，“我是一個負責人，真正經手是我們國外業務，其實有些東西國外業務比較清楚”。



媒體追問BAC公司官網內容未提及任何通訊裝置。許清光說，他不知道，他是一個負責人，所有東西都有業務。



至於警方今天到金阿波羅公司詢問內容。許清光說，今天問了一系列問題，包括產品是不是金阿波羅公司製造等，“就不是我的、就不是我的啊，我有什麼好去隱瞞的”，東西不是他設計製造，對方只是買金阿波羅公司的授權logo，“跟我毫無關係”。



