蘭陽媽祖文化節開跑！海陸遶境平安符超萌

2024蘭陽媽祖文化節，40尊神尊18日齊聚宜蘭縣政府大廳會香。（2024蘭陽媽祖文化節粉專） 中評社宜蘭9月18日電／2024蘭陽媽祖文化節9月20日在宜蘭縣南方澳南天宮起駕，展開為期3天的海陸遶境祈福。來自縣內外將近40尊的神尊18日齊聚宜蘭縣政府大廳會香，今年平安符也首次亮相，縣府公布平安符索取、發放的地點。中國國民黨籍宜蘭縣長林姿妙盼能透過宗教淨化人心，媽祖能庇佑宜蘭縣風調雨順、國泰民安。



宜蘭縣長林姿妙今天率縣府一級主管向駐駕縣府的媽祖等眾神尊上香祈福，同時宣布今年平安符的樣式。由林姿妙、主祀宮廟南方澳南天宮主委林棋山於現場共同揭曉，平安符以大紅祥瑞色為底，正面印有喜眉笑眼的可愛Q版媽祖，頭戴鳳冠，身穿“天后”黃色龍袍神衣，樣式祥瑞討喜。背面為“海陸巡安 庇佑蘭陽”字樣，搭配象徵海上女神護佑大海意象，彰顯媽祖庇佑海事平安、微笑護佑眾生之意。



每個平安符均裝有1張經媽祖加持的令符，9月20日至9月22日陸巡遶境途中可索取，可索取的日期時間、地點是20日下午1時50分頭城慶元宮、下午5時10分礁溪德陽宮、下午5時50分礁溪協天廟、晚間7時礁溪澤蘭宮。



21日遶境時行經的宜蘭昭應宮、五穀廟、東嶽廟、縣府、縣議會，五結鄉的學進國小、宜蘭監理站、永和寺、四結金土地公廟，及羅東鎮的城隍廟、震安宮、慶安宮、昭靈宮可領取。22日為羅東聖安宮、冬山定安宮，蘇澳鎮的安永心食館、蘇澳全聯、南方澳進安宮、南天宮等，均可領取平安符，共計5萬份。

