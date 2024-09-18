民眾黨質疑財務黑洞　台電：千億補貼虧損

台灣電力公司總管理處大樓。（中評社 資料照） 中評社台北9月18日電／針對台灣民眾黨“立法院”黨團質疑台電虧損與能源政策有關，台電表示，俄烏戰爭導致國際燃料價格暴漲，各國皆大幅調整電價，反觀台灣電價調整以細緻化處理，避免一次漲足，以降低對民生影響，也因此目前電價仍低於成本，進而造成虧損。因此，追加預算千億元撥補，實為補貼民生電價。



台電指出，隨燃料價格有所回落，及台電戮力降低營運成本下，財務狀況正逐步改善，若政府補助新台幣1000億元能夠及時到位，今年有望達成損益兩平，使累計虧損不再擴大，台電將向“立法委員”積極說明，爭取支持。



“立法院”新會期將開議，民眾黨團總召黃國昌今天說，台電財務黑洞龐大，與政府能源政策息息相關，將提案邀“行政院長”卓榮泰專案報告能源配比及電價政策。民眾黨團提案提及，台電董事長曾文生說“若無法追加預算，不排除10月份再漲電價”。



台電透過新聞稿澄清，曾文生從未表示“不排除10月再漲電價”，電價是否調整，依法由電價審議會專業審議決定，台電無權自行決定。



台電進一步說，電價審議會委員比例已遵照今年7月三讀修正的電業法調整，審議會中的學者專家及民團代表比例過半，有其專業及公正性，台電將依法提供電價相關資料予委員審議，並遵照審議會決議辦理。



台電說明，目前電價在2022至2024年調整後，基準電價3.45元仍低於售電成本。但因國際燃料價格回檔，且台電調配長約與現貨採購比例進一步壓低成本，目前售電成本已較年初預估值更低，工業電價平均每度3.81元，已接近售電成本；但民生住宅電價現為每度2.77元，仍低於成本。因此，追加預算千億元撥補，實為補貼民生電價。

