號召聲援柯文哲　民眾黨將再辦7場戶外開講

民眾黨將在全台各地舉辦7場戶外開講。（照:民眾黨提供） 中評社台北9月18日電／近期針對台灣民眾黨主席柯文哲在檢方偵辦過程中，遭到司法不公對待，民眾黨號召全台關心司法正義的台灣人民，勇敢站出來。在於9月8日舉行首場“為司法正義站出來”公民怒吼第一站集結活動後，接續又在新北新莊區、嘉義市等地舉行戶外街講與說明會，民眾反應踴躍。接下來台灣民眾黨將再舉行7場戶外開講活動，除此之外，支持者、各地方黨部與黨公職也將在全台各地舉辦24場客廳會、座談會，以直接接觸民意的方式全力發聲。



民眾黨要向第一線民眾說明，在檢方辦案過程中，押人取供，羅織入罪，甚至在本應嚴守偵查不公開的狀況下，卻出現各種“案情”滿天飛，讓幾家特定媒體出現“獨家”報導，還有人稱“經營了這條檢調的線至少七年”，但在北檢自己查自己後，火速拋出新聞稿，稱報導消息來源非檢廉等公務員，如此球員兼裁判的行徑，更是讓司法單位的公信力崩解。然而柯文哲主席是眾所注目的公眾人物，都遭受到司法的不公對待，更遑論普羅大眾，要如何對抗“國家”機器？台灣民眾黨舉辦宣講，就是要讓司法的各項弊病，讓民眾都能瞭解。



在9月8日舉行首場“為司法正義站出來”公民怒吼第一站集結活動，湧入2萬人參與，隨後在新北新莊、嘉義等地舉行開講，也有許多關注司法公義的公民朋友實際到場以及線上參與，共同關心台灣司法的改革。



民眾黨表示，不會停止宣講活動，未來除將繼續在高雄、台南、台中、屏東、金門桃園與新竹等地，接連舉辦7場“為司法正義站出來”戶外開講活動外，更將深入各地，由北至南包含基隆、台北、新北、桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、雲林以及花蓮等，舉行總計24場客廳會與座談會，由下而上、遍地開花，針對司法不公、捍衛柯文哲主席清白，以直接接觸民意的方式，全力發聲，也歡迎全台民眾一起參與。