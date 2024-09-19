中評關注：台灣防災日活動戰備意味濃

“2024年921地震25周年災害防救暨人道救援國際研討會”開幕式。（中評社 方敬為攝） 中評社南投9月19日電（記者 方敬為）9月21日為台灣防災日，每年都會辦理災防演練，今年逢921震災25周年，並配合“總統府”成立“全社會防衛韌性委員會”，擴大辦理，邀請國際消防、搜救相關團體交流，並開放國際駐台外交人員觀摩，除了讓非專業人士觀摩，名單中還有“美國精神（SOA）”民防技能訓練相關團體，甚至安排情境展示環節，戰防整備的意味濃。



台官方今年擴大辦理防災日系列活動，自9月18日起延續到9月21日，結合地震、海嘯多元警報訊息傳遞，以及921震災25周年回顧活動，以提升台灣防救災效能與全民防災意識。



值得注意的是，雖然防災日對外以災害防救為主軸，但今年卻有別以往，除了擴大與會人員性質，不再侷限消防、搜救專業人士，包括美國在台協會（AIT）在內共有18國駐台外交人員將出席觀摩。此外，也將演練細胞簡訊發送“地震警報聲響”、“災防告警”、“防空警報”、“海嘯警報”等，並首度加入有線電視切換頻道同步播放災防訊息。



由於今年防災日是“賴政府”上台後首度辦理，加上9月26日“總統府”“全社會防衛韌性委員會”將正式成立運作，今年防災日的性質，從前述種種跡象可以觀察出來，與過去單純針對災害防救情境演練有所不同，增加不少戰防整備構想，即使設定的情境是“震災”、“空難”，但也包括民間後勤整合、大規模收容處所作業、國際救援隊伍來台救災接待與撤離等演練項目，不免讓人產生聯想。



9月20日演練環節還安排民防技能訓練相關團體“美國精神（Spirit of America, SOA）”與台灣民防智庫“壯闊台灣”合作演練，SOA的性質過去就曾被質疑是“戰爭白手套”，如今參與台灣防災演練，引發關注。

