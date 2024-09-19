中評鏡頭：竹山照鏡台因蔣經國而建

竹山照鏡台有濃厚的傳說色彩。（中評社 方敬為攝） 中評社南投9月19日電（記者 方敬為）南投縣竹山鎮沙東宮後山有一處“照鏡台”，相傳嘉慶皇帝曾到此一遊，該地相傳曾經有一個水面如鏡的池塘，若有少女對其梳妝就能變美，1981年蔣經國到該地視察，對“美人照鏡”傳說很感興趣，南投縣政府後續遂在該地打造一面有基座的大型銅鏡，並成為觀光景點“竹山照鏡台”。



竹山鎮沙東宮後山相傳曾有一個池水如鏡的池塘，若有少女對其梳妝打扮就能變美，地方民眾因此將此地風水稱“梳妝穴”。1947年由丁得春編寫的一書《嘉慶遊台灣》記載，傳說嘉慶皇帝想遊賞該處風水地理，便問一名老人是日出或日落時梳妝？但被誤聽“梳妝”成“西方”的老人回“日落”，嘉慶帝就嘆氣說“日出梳妝岀貴人，日落梳妝岀賤人”，便不前往。



1981年4月12日，蔣經國到竹山視察時，當地“梳妝穴”、“美人照鏡”的傳說感興趣，並詢問時任南投縣長劉裕猷，於是縣府便該處興建一座有銅鏡的看台作為景點。



銅鏡安裝照鏡山對面的鳳凰山西麓廟後的後山庭園。鏡子尺寸為6尺（199.98公分）高、4尺（133.32公分）寬，可在夕陽西下映照出對面照鏡山全景，不過因為銅鏡長期受到風雨侵襲，加上遊客以手觸摸，以致目前鏡面以霧化，無法映照。



921震災後，照鏡台附近地層錯動，造出48公尺、寬13公尺、深9公尺的溝槽。照鏡台的台座、階梯和銅鏡、石柱都扭曲變形，但銅鏡兀立在涼亭上沒倒下，被視為竹山人的精神寄託，於是居民堅持保留。後續縣府並斥資重建，讓竹山照鏡台的傳說延續下去。