晏揚清：兩岸交流在台灣受重重阻礙

台灣工黨主席、義守大學副教授晏揚清。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄9月19日電（記者 蔣繼平）兩岸交流在台灣受重重阻礙。台灣工黨主席、義守大學副教授晏揚清接受中評社訪問表示，現在恐怕壓力是在台灣這邊，第一，美國智庫有傳達兩岸要直接溝通；第二，台灣企業牽涉黎巴嫩真主黨連鎖爆炸案恐面臨國際社會壓力；第三，台灣內部要赴陸旅遊或交流的民意根本擋不住，這些就等於有來自內部、美國、國際社會共三道壓力。



晏揚清，台灣師範大學三民主義研究所教育碩士與法學博士。現為義守大學通識教育中心、財務金融與管理系副教授。兼任高雄市兩岸和平發展促進協會理事長、台灣工黨主席。



美國智庫“美國外交政策全國委員會”（NCAFP）7月29日發表報告指出避免台海危機兩岸必須直接溝通。晏揚清表示，重量 級智庫針對台海情勢某種程度也反應美國官方態度，並不樂見兩岸情勢太壞，加上美國年底大選，不希望增添一個戰場，不想台海出亂子，所以美國也會給台灣一點壓力，不要太超過。



另外是黎巴嫩真主黨使用的呼叫器（BB Call）發生連鎖爆炸案，造成慘重傷亡，台灣金阿波羅公司宣稱非其產品。晏揚清表示，這件事剛發酵，但牽扯到台灣那就麻煩了，這會讓台灣在國際社會面臨更多的壓力，所以台方正在極力撇清，畢竟在兩岸議題上，民進黨政府想要得到國際社會支持與同情。



此外，根據“交通部觀光署”觀光統計資料庫2008至2023年出境數據顯示，這16年來，台灣飛中國大陸累計3815萬人次，是台灣人第二大出境目的地，僅次於赴日本的3955萬人次。晏揚清表示，台灣赴大陸旅遊團很多，台灣的赴陸禁團令根本擋不了，不能組團那就個別飛去，等抵達機場後再會合，所以說民進黨政府的禁團令根本是自欺欺人。

