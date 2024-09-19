中評關注：綠強推聯大決議聲明三大目的

綠營搶在開議前強推“聯合國2758號聲明不涉台”，背後可能有三大目的。（中評社資料照） 中評社台北9月19日電（記者 張嘉文）“立法院”新會期將在20日開議，本會期為預算會期加上有多個重要人事同意權待行使，執政的民進黨面對上會期已高度對立的中國國民黨和台灣民眾黨，再加上民眾黨主席柯文哲因京華城案遭收押之際，已預期接下來將遇重大挑戰。



因此，綠營搶在開議前配合美國的操作，推動“聯合國2758號聲明不涉台”聯合聲明，即便在18日的朝野協商中，因為“立法院長”韓國瑜未順著綠營意志，綠委闖關未果，但細究原因，背後可能深藏三大戰略目的。



第一個目的當然是綠營想藉著這一波的聯合國開議熱潮，藉由“2758號聲明不涉台”推動獨派所謂的台灣地位未定論。這成功機率當然可以說是零，美國最終也不會在聯合國正式提案，因此只要達到宣傳目的，大概就已達陣。



第二目的則是綠營希望藉由此提案，先試試水溫，測試一下在柯文哲落難，國民黨雖未落井下石，但也沒有強力聲援的狀況下，藍白合作態度，是否還有如上會期一樣地緊密。如果藍白態度不一致，就有機會見縫插針，找到突破或者是拉攏白營的機會。



第三個目的則是要削弱接下來藍白在野陣營杯葛正當性。民進黨團幹事長吳思瑤18日在朝野協商散會後，仍堅持留在原地唸完該聲明內容，且事後強調“我要忍住眼淚不掉下來，這就是台灣的處境”，若藍白不願意為台灣說話，民進黨也會用自己的方式訴諸台灣社會、讓國際社會聽到。

