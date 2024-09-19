中評關注：賴清德想以派系聚會取代常會？

新任中常委們在7月宣誓就職，但賴清德8月份再找派系大老聚會，未來每2個月會聚會一次。（照片：民進黨資料照） 中評社台北9月19日電（記者 黃筱筠）賴清德在就職百日時與黨內各派系舉行便當會，並提及未來每2個月舉行一次。由於黨內中常會就是派系共治，賴清德現在又找派系“頭人”聚會，是否想要取代中常會角色？但中常委都是派系代表，要想跳過常會，常委們應該會跳腳。而賴透過派系聚會藉此施壓中常委，會讓賴領導更加鞏固。



中常會目前由各派系代表的中常委組成，但之前遭到“正國會”除名的綠委陳亭妃，靠著游系等力量選上中常委，代表英系的中常委王世堅也被認為是大砲型常委，現在每周三中常會，媒體多聚焦在這幾位具代表性中常委，是否對賴清德有建言或批評執政等。



觀察最近中常會，已經多次沒有安排專案報告，有時候賴清德在常會後，也要趕著去行程，中常會時間被壓縮。今年七月全代會後，新組成的中常會前兩次召開時間很長，一開兩個多小時，王世堅確實發言時間很長。但最近這幾次大約都1小時時間就結束，王世堅更是躲避媒體訪問，不願對中常會發言多說什麼。



民進黨中常會目前成為黨務與“立法院”事務報告為主，最近幾次連“行政院”代表都沒有出席，過去蔡英文擔任黨主席時，“政院”指派“政務委員”出席，高雄市長陳其邁擔任“副院長”時更親自出席。而鄭文燦擔任“行政院副院長”時也都幾乎親自出席中常會，但鄭麗君上任“副院長”後，並未列席中常會，也沒有“政務委員”出席。昨天中常委們對於“國土”計劃有很多建議，賴清德終於開口希望“政院”代表下次常會必須出席。



“行政院”不派代表出席民進黨中常會，一定是觀察到中常會重要性不若以往。中常委出席發言經常淪為抱怨文，向黨主席建議地方政策要如何改善，但似乎也沒有得到具體改善。



賴清德在就任百日之後，就邀集派系代表到官邸便當會，未來還會固定2個月聚會一次。出席者包括：新潮流代表為前民進黨秘書長林錫耀、前“立委”段宜康；“正國會”由黨秘書長林右昌、“外交部長”林佳龍代表；英系為高雄市長陳其邁、嘉義縣長翁章梁；湧言會為“立委”王定宇、前議員顏曉菁；蘇系為“立委”蘇巧慧、張宏陸；綠色友誼連線是掌門人陳勝宏與中執委林益邦；被視為民主活水連線“水龍頭”“閣揆”卓榮泰，與活水系統的“國安會”諮委馬永成，加上府內賴清德組織大將、“總統府”秘書長潘孟安、及備受賴信任的“總統”辦公室主任陳羿伶都到場。