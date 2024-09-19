黃奎博：炒2758決議不涉台 不可能撼動

政治大學外交系教授黃奎博。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月19日電（記者 鄭羿菲）針對澳洲參議院、荷蘭國會日前陸續通過“聯大2758號決議不涉台”等相關動議，政治大學外交系教授黃奎博接受中評社訪問表示，相關論述僅侷限在以美國為主的少數歐美國家，且還是民意機關，距離要在聯合國大會過半，或澳洲、紐西蘭政府表態，還差得很遠。



黃奎博表示，若“聯大2758號決議不涉台”相關論述持續炒作，恐怕就如同新加坡前駐聯合國大使馬凱碩所說，“一旦台灣選擇‘台獨′，國際社會極有可能向中國大陸靠攏，這就是地緣政治的現實。”在國際社會本來大家技術性地不談這些事，若逼得大家得選邊站，世界各國會同意大陸的看法？還是同意我們“邦交國”的看法？



黃奎博為美國馬利蘭大學政府與政治系博士，歷任“外交部”研究設計委員會主委、陸委會諮詢委員、政治大學國際事務學院副院長、中國國民黨副秘書長（督導大陸部、國際部），現為政治大學國際事務學院外交政策研究中心主任、政大外交系教授。



黃奎博接受中評社訪問表示，2758號決議不涉台相關論調，是蔡英文執政時期官方所提出，接著美國國會部分議員順勢強調，甚至要納入決議文中，才讓相關論調被炒出來，又正好中美戰略競爭變嚴重，成為美國牽制中國大陸的一項工具，逐漸在國際上被炒出聲量。



黃奎博說，民進黨政府當然樂於配合，因為台灣地位沒有被決定，隱隱約約的就是“台灣地位未定論”，也等於幫助“台獨”往前走一小步，因此“聯大2758號決議不涉台”在裡應外合的情況下，似乎成為一種風潮，但這所謂的風潮，僅侷限在以美國為主的少數歐美國家，甚至在這些歐美國家的表態，絕大部分是民意機關，各國的政府與行政部門，都未附和。

