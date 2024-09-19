呼叫器金阿波羅不到陸設廠　黃揚明曝原因

黃揚明說，金阿波羅在中國大陸沒有生產鏈，也因此成為進入高機敏領域呼叫器市場的契機。（照片：黃揚明臉書） 中評社台北9月19日電／黎巴嫩真主黨成員使用的呼叫器，被植入少量炸藥，在全國多處同時引爆，據報造成至少11死約4000人傷。外媒報導，聽取過簡報的美國等官員表示，這些呼叫器是真主黨從一家台灣公司訂購的。金阿波羅公司董事長許清光18日表示，製造與設計都是BAC公司，對方只是買金阿波羅公司的授權logo。媒體人黃揚明18日在臉書發文指出，金阿波羅在中國大陸完全沒有生產鏈，也因此成為它進入“高機敏領域呼叫器”市場的契機，因為後來合作美國官方需求包括軍情領域，其中一項要求就是不能在中國大陸生產或代工。



黃揚明說，2011年7月，天下雜誌曾專題報導這次黎巴嫩真主黨爆炸呼叫器的貼牌廠商“金阿波羅”，標題為“金阿波羅 用對講機扣住FBI的心”。據他的消息來源透露，在台灣手機普及、呼叫器（B.B.Call）市場迅速萎縮的時代，金阿波羅雖改變經營模式，但與當時其他同業積極進入中國大陸市場不同，該公司在中國大陸完全沒有生產鏈，也因此成為它轉型進入“高機敏領域呼叫器”市場的契機。



黃揚明指出，當時，在一家全球知名大廠停產呼叫器後，向原本合作的美國官方建議可與金阿波羅合作，因為美國官方的呼叫器需求領域為“軍情、警消、醫護”等領域，其中一項產品要件，就是不能在中國大陸生產或代工。



黃揚明說，這些訊息在這篇13年前的報導中也得到證實，“金阿波羅選擇人少的路走。因為不攻標準化產品，不像許多同業紛紛到中國大陸設廠，後來遇到產能過剩，或尾款收不回來等問題。金阿波羅選擇留在台灣，與代工廠合作”、“需求主要集中在歐美的情報、消防、國防等單位。因為當災難來臨時，手機基地台往往不是線路塞爆就是故障，這時無線對講機就是最穩固的選擇。而對講機還有一特性，可以輕易做到一對多下達指令，對於維安、特勤、打火，有絕對必要。”



黃揚明表示，消息來源還說，金阿波羅對自己開發的產品相當有自信，提供10年品保，因此進軍國際市場後，許多合作對象一試成主顧。