全台唯一慰安婦紀念銅像消失了？謝龍介曝真相

全台唯一一座慰安婦銅像，因設置用地遭清算拍賣，18日晚間已先移除安置他處。(照:中時新聞網) 中評社台南9月19日電／全台唯一一座慰安婦紀念銅像設於台南市中西區忠義路、中正路口，有民眾晚間發現銅像竟消失了，中國國民黨籍“立委”謝龍介昨天證實，銅像所在地為國民黨台南市黨部土地，因已遭清算拍賣，土地點交在即，今天傍晚暫時將阿嬤銅像移除安置倉庫，他也喊話市府“給慰安婦阿嬤任何綠地一隅”讓人追思。



這座慰安婦銅像為一名雙手抵抗的台灣少女，象徵受害者無法改變現狀的無奈與抵抗，以及內心渴望正義能得到伸張的期待，2018年由謝龍介協助台南市慰安婦人權平等促進協會募款設立，每年814國際慰安婦紀念日也會於此舉辦相關活動。



根據《中時新聞網》報導，謝龍介18日表示，由於黨產遭清算拍賣，1年多來也希望市府能出面協助安置慰安婦阿嬤銅像，但未獲同意，隨著土地點交在即，今天傍晚派員先將銅像移置倉庫，後續仍盼阿嬤銅像能在合適的地點被展示。



他提到，慰安婦是重大婦女人權的事件，其銅像代表的是戰爭中受到迫害的女性，目前俄烏戰爭等世界各地戰火是現在進行式，世人都要記取戰爭教訓，希望世界和平，慰安婦協會也會持續跟市府溝通，希望能爭取一隅安置銅像。