陸停34農產品免關稅　藍籲賴調整兩岸政策

藍委牛煦庭接受媒體採訪。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北9月19日電（記者 楊騰凱）中國大陸國務院關稅稅則委員會18日宣布，自25日起停止對台灣34項農產品免關稅待遇。對此，中國國民黨籍“立委”牛煦庭今日表示，民進黨政府如果不調整兩岸政策，這樣子的情況可能會加劇。民進黨政府對兩岸政策要跳脫意識形態的包袱，理性務實從人民角度出發。



中國大陸財政部18日晚間表示，因台灣單方面對大陸產品出口採取歧視性的禁止、限制等措施，嚴重阻礙兩岸經貿合作，中國國務院關稅稅則委員會公告，9月25日起停止執行對原產台灣的鮮水果、蔬菜、水產品等34項農產品免徵進口關稅政策。



34項台灣農產品包括15項水果，分別為椰子、檳榔、鳳梨、芭樂、芒果、柚子、木瓜、桃子、梅子、釋迦、楊桃、蓮霧、棗子、柿子、枇杷。



另有11項蔬菜，分別為甘藍、花椰菜、絲瓜、青江菜、小白菜、苦瓜、洋葱、胡蘿蔔、萵苣、芋頭、山葵。



還有8項水產品，分別為鯧魚、鯖魚、帶魚、比目魚、鯡魚、鱸魚、蝦、貽貝。



牛煦庭表示，基本上中國大陸把關稅重新調回來，就是一步步沒收當初ECFA早收清單的成果，對此我們並不意外。民進黨政府如果不調整兩岸政策，不建立有效互信的溝通管道，這樣子的情況可能會加劇。



牛煦庭指出，然而從整體的產值來看，這些農產佔的比值可能不高，但對於從事這項農產工作的農民朋友來講，這樣子關稅調整可能會和他的產品競爭力切身相關，所以民進黨政府不能用總值影響不大來搪塞，民進黨政府應該要研擬妥善的配套方案。



牛煦庭表示，如果連這樣的配套方案都做不出來的話，那民進黨政府就應該在兩岸政策上進行務實且理性的調整，要跳脫意識形態的包袱，理性務實從人民角度出發來看這件事情。