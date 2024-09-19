潘孟安選高雄市長？郭正亮曝這個人會接受

潘孟安。（中評社 資料照） 中評社台北9月19日電／關於2026高雄市長選戰，民進黨內表態參選已有5人，但外傳賴清德可能會另派重量級人士，“總統府”秘書長、前屏東縣長潘孟安參選。對此，來自高雄的前綠委郭正亮18日就表示，高雄有屏東幫，高雄市長幾乎都是外縣市來參選的，歷來的縣市長除了現任市長陳其邁之外，都是外來的，沒有一個是在地的。而且他認為，“讓潘孟安來，陳其邁是可以的。”



《TVBS》11日公布“2026高雄市長可能人選民調”。中國國民黨籍“立委”柯志恩贏過民進黨“立委”林岱樺、賴瑞隆、許智傑、邱議瑩、前“勞動部長”許銘春。



根據《中時新聞網》報導，郭正亮18日在中天節目《綠也掀桌》中表示，“黃捷不可能出來選2026高雄市長，讓潘孟安來，陳其邁是可以的”。郭正亮分析，因為陳其邁要當“行政院長”，需要賴清德提拔。而且潘孟安夠資深，其他人可以服氣。綠委黃捷就是小妹妹，時間還長，當個兩屆再說。



對於網友質疑，潘孟安沒在高雄深耕怎麼會選上?郭正亮認為，“高雄有屏東幫，我們高雄幾乎都是外縣市來選的”。郭正亮最後提到，歷來的縣市長除了現任民進黨高雄市長陳其邁之外，都是外來的，沒有一個是在地的。“衹有陳其邁是在地的，我們高雄人很開放的”。