真主黨呼叫器爆炸案　美女CEO長相曝光

黃揚明PO出BAC公司的創辦人兼CEO的官網照片。（照片：黃揚明臉書） 中評社台北9月19日電／黎巴嫩真主黨成員使用的呼叫器，被植入少量炸藥，在全國多處同時引爆，據報造成至少11死約4000人傷。金阿波羅18日發表聲明澄清，該款商品是“BAC公司”生產製造，金阿波羅只是提供貼牌。媒體人黃揚明18日在臉書發文貼出BAC公司的創辦人兼CEO官網圖像，網友留言表示，美得像網路詐騙帳號，該不會又是空殼紙上公司？也有網友說，沒人譴責以色列；更有人擔憂台灣遭到報復。



據公開資料顯示，BAC Consulting Kft.於2022年5月成立於匈牙利布達佩斯，現年49歲的負責人Bársony-Arcidiacono Cristiana Rosaria學術背景深厚，根據她的Linkedin個人資料,，曾任職於聯合國教科文組織及國際原子能機構等國際組織，自2019年起領導BAC公司，該公司於2022年在匈牙利註冊，並從事多樣業務，包括諮詢和通訊產品銷售，目前公司官網處於維護狀態，而負責人的LinkedIn個人檔案也已被刪除。



黃揚明指出，出根據金阿波羅說法，爆炸的呼叫器是位於匈牙利的BAC公司研發製作。圖為該公司官網介紹公司的創辦人兼CEO。



網友留言表示，“這種照片跟推特上會亂follow人的老外詐騙帳號差不多”、“已經有空殼紙上公司的感覺了”、“害我以後都不敢用BBcall了”、“看起來不是詐騙集團就是特工的臉”、“好美”、“這是交友公司嗎？”、“顧問公司？”、“呦～博士老闆”、“看起來CEO是無辜的？”、“希望不要報復到台灣來！”、“可笑的是沒有人譴責以色列的無差別恐攻，還在扯一堆大陸製電子產品會爆炸，請問在台灣，哪裡還有安全的地方？”、“笑死，貼標就不用管，真的是被賣了都不知道”、“我很負責任的跟大家報告，這不關我的事”。