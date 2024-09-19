蔣萬安：我反“台獨”　盼兩岸更多和平曙光

台北市長蔣萬安接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月19日電（記者 張穎齊）台北、上海雙城論壇原本預計8月底、9月初舉行，確定延期，近日傳出要到年底。中國國民黨籍台北市長蔣萬安19日表示，台北市這邊都準備好了，但希望兩岸關係與大環境可更和緩些，繼續辦下去為兩岸關係爭取更多和平曙光。



蔣萬安今日上午赴台北晶華酒店3樓會議廳出席2024第16屆城市網災害小組會議暨國際研討會，會前受訪。



針對雙城論壇延期，媒體問是否蔣萬安日前訪美行影響到兩岸之間？蔣萬安說，對於雙城論壇，他一直都希望秉持對等、善意、互惠的原則，他一定依照這原則進行，目前台北市這邊都準備好了，希望兩岸關係、大環境更和緩些，能像過去一樣，繼續辦下去，為兩岸關係爭取更多和平曙光。



記者問，近期民進黨“立法院”黨團擬推動“聯合國大會第2758號決議不涉台”決議，引發爭議，加上AIT美國在台協會前理事主席卜睿哲（Richard Bush）建議民進黨政府須表明不追求法理獨立？



蔣萬安回應，他一貫的立場都是反“台獨”、捍衛“中華民國憲法”“主權”、維護台灣民主自由法治。



對於雙十節晚會將在台北大巨蛋舉行，進度如何？蔣萬安說，20日下午台北市會與“立法院”舉行一場記者會，對外說明雙十晚會相關方式。雙十晚會暌違多年，又回到台北市，首次在大巨蛋舉辦非體育賽事，他會全力辦好、更加精采。



蔣萬安也提及18日釋出與韓國籍啦啦隊李多慧逛南機場夜市的影片，他說他會帶妻小去逛南機場夜市，也歡迎海內外觀光客，都可來台北商圈夜市打牙祭。