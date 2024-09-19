台企涉黎巴嫩爆炸案？蔣萬安：配合檢方偵辦

蔣萬安受訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月19日電（記者 張穎齊）黎巴嫩17日傳出呼叫器（俗稱BB Call）爆炸事件，造成重大傷亡。被指出產該呼叫器的“金阿波羅（Gold Apollo）”公司董事長許清光喊冤。中國國民黨籍台北市長蔣萬安19日表示，台北市警局有向他回報，全力配合檢方偵辦。



金阿波羅公司18日發布聲明，稱該款呼叫器是由匈牙利合作夥伴BAC Consulting KFT設計、製造、銷售，金阿波羅僅授權使用商標，並未參與這款裝置生產。根據外媒報導，匈牙利政府發言人柯瓦克斯（Zoltan Kovacs）在社群媒體X和臉書（Facebook）上表示：“當局已證實涉事公司是一家貿易中介公司，在匈牙利境內沒有製造或營運據點⋯⋯所提及的裝置從未在匈牙利境內生產過。”



由於案件撲朔迷離，許清光19日上午已赴“調查局”“國安”站說明，士林地檢署也由“國安”專組主任檢察官周芝君積極偵辦中。



蔣萬安今日上午赴台北晶華酒店3樓會議廳出席2024第16屆城市網災害小組會議暨國際研討會，會前受訪。



媒體問及，金阿波羅代理商在內湖有辦事處，台北市是否要訪查？蔣萬安表示，台北市警察局有向他回報，現在正在配合檢方偵辦，他會全力配合。

