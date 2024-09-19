台企涉黎巴嫩呼叫器爆炸？沈伯洋：審慎以對

綠委沈伯洋接受媒體採訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北9月19日電（記者 黃筱筠）黎巴嫩真主黨17日傳出成員的呼叫器（台灣俗稱BB Call）同時間集體爆炸，造成重大傷亡。爆炸後外媒報導，該款呼叫器的製造商“金阿波羅”竟是台灣公司。民進黨籍不分區“立委”沈伯洋今天受訪說，關於BB Call爆炸事情，目前阿拉伯媒體報導也還很混亂，不管是台灣貼牌或是授權，都要有相關資安規範，這是必須盡到的注意義務。



他表示，因為事實不明朗，簽約內容是什麼我們不知道，但這樣更容易被認知作戰，如果境外有人故意要見縫插針，這會很嚴重。



沈伯洋說，雖然目前相關事件發言多在X平台，是邊緣帳號不是中國大陸官方操作，但是有不少與官方呼籲帳號，要操作這個事件，破壞台灣外交，這是我們之後要審慎以對的。



有關於《黑神話：悟空》遊戲，第一章魔王安排超好打的黑熊，就有網友聯想到綠委沈伯洋創立的“黑熊學院”。對此，沈伯洋說，關於黑悟空在不自由國家環境無法突破天花板，不用去看這個產業多好。而是要看台灣自由環境發展的產業。雖然第一關有黑熊，也一定有其他聯想，但是要對台灣統戰的話，就是針對直播主。



他說，就像歐美直播主要講特定話語，但是有些東西又不能提到，中國大陸與網紅合作傳播意識形態，是中國大陸現在幽微的統戰方式。