民團評鑑司法正義　呼籲政黨協商停止鬥爭

台灣陪審團協會理事長鄭文龍。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北9月19日電（記者 俞敦平）司法正義行動聯盟在記者會上發布了第11屆第1會期的司法正義評鑑報告，指出“國會”因政黨惡鬥及協商不力，導致民生法案進展不順。聯盟呼籲朝野政黨應放下意識形態，專注於“國家”利益，並強調改善司法體制及修法的重要性。



司法正義行動聯盟19日於“立法院”召開“立法院”第11屆第1會期司法正義評鑑報告公布記者會，由台灣陪審團協會理事長鄭文龍主持，並有多位民團代表出席。



鄭文龍首先表示，由於上一會期通過的民生法案數量有限，主要集中在“國會”改革及打擊詐欺等重點法案，導致無法像以往一樣評選出優秀的“立委”。他進一步指出，本會期的特殊現象是司法正義相關法案的匱乏，並且“國會”內部出現嚴重的政黨惡鬥現象。尤其是在執政黨成為“國會”少數、藍白陣營聯合後，形成藍綠白三方的對立，影響民生法案的推動。這樣的情況使得“國會”運作長期空轉，對“國家”的發展十分不利。因此，聯盟呼籲朝野雙方應該展開實質協商，停止形式上的鬥爭。



對於本會期的“國會”改革法案，鄭文龍認為，雖然執政黨對推動改革的法案興趣不大，但改革的方向正確，應繼續監督行政權。然而，他對“立法院”要求“總統”在“國會”進行即問即答的規定提出強烈質疑，認為這與憲政體制不符，應該修改。



此外，針對本會期通過的打詐法，鄭文龍表示，該法案回應了社會需求，與過去蔡政府時期流於形式的“打詐隊”相比，新的立法顯示出部會間的整合與一致的步調。他提醒政府在打擊詐騙時，應避免過度執法，並注意受害者是否被誤判為共犯。



最後，鄭文龍介紹了聯盟提出的“十大優先法案”，其中包括廢除偵查庭、修正“國家賠償法”、禁止酷刑公約實行法及保障受刑人投票權等。他強調，這些法案皆為改善司法正義的重要內容，呼籲朝野政黨重視民間的法案需求，避免“國會”陷入空轉與惡鬥。