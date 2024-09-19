全教總譴責“教育部”恣意行政　藉勘誤修法

全教總理事長侯俊良。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北9月19日電（記者 俞敦平）全教總於記者會上譴責台“教育部”藉由“勘誤”進行實質修法，批評這種作法違反行政程序法規定，呼籲應重啟修法程序，保障教師與學生的權益，防止教育行政濫權，確保程序正義。。



全教總19日於台大校友會館召開“以勘誤偷渡修法全教總譴責‘教育部’恣意行政，要求回歸法治”記者會。全教總理事長侯俊良和全教總法務中心執行長林金財出席。



侯俊良指出，“教育部”在9月3日以“勘誤”名義，對今年4月17日修正的《高級中等以下學校教師解聘、停聘、不續聘或資遣辦法》進行修正，尤其針對涉及校園霸凌調查程序的第58條。他痛批，“教育部”的“勘誤”行為並非僅限於字詞錯誤的更正，而是實質改變調查程序，違背法定程序，並要求“教育部”回歸法治，重啟正式的修法程序。



根據本次“教育部”提出的“勘誤”的第58條，勘誤後的文字為：“行為人同時包括高級中等以下學校教職員工及學生之校園霸凌事件，學校應併案準用本辦法之規定調查，調查報告完成後，對學生應依校園霸凌防制準則相關規定處理。”林金財表示，這項條文原是明定若校園霸凌事件為“復數行為人”，即行為人同時包括校長、教職員工或學生時的事件調查程序，結果勘誤後把“校長”兩字刪除，這已經涉及程序變更，應循行政程序法做修正。



侯俊良表示，依照法規制度，“勘誤”應僅限於修正錯字或與實質內容無關的技術性問題，但“教育部”此次的“勘誤”卻涉及實際程序的變更，尤其是第58條，該條文原本是為了整合校園霸凌與不當管教的調查程序，避免學校因為程序重疊而疲於奔命。然而，“教育部”在未經完整程序的情況下，以“勘誤”形式對調查程序做了重大修改，使這樣的行政作為顯得相當草率且不符程序正義。