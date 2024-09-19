韓國瑜會見巴拉圭大使　通知改為“駐華大使”

韓國瑜會見“巴拉圭駐華大使”費卡洛，江啟臣也陪同出席。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北9月19日電（記者 楊騰凱）中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜今日會見台“友邦”巴拉圭大使費卡洛，不僅院長辦公室事前發布的通知稱呼費卡洛為“駐華大使”，而非以往的“駐台大使”。韓在致詞過程中也細數巴國與“中華民國”有67年邦誼，與他歲數一致。韓依舊發揮幽默本領，把外賓逗得樂不可支。



韓國瑜今日會見“巴拉圭駐華大使”費卡洛，其餘與會成員還有國民黨籍“立法院副院長”江啟臣、國民黨籍“立委”廖偉翔、民進黨籍“立委”王正旭、台灣民眾黨籍“立委”林國成。



“立法院”近日推出新改版的“立院”紀念酒，由於是韓國瑜上任後的新版本，藉由韓的人氣引爆搶購熱潮。韓國瑜今日特地拿出一瓶“立院”紀念酒，並在上面簽名送給費卡洛。韓國瑜拿著酒的時候，不斷感嘆這瓶酒真的很美，可見相當滿意這次紀念酒的改款成果。



由於費卡洛和韓國瑜一樣是光頭髮型，兩人合照時，韓還特地對大家說，“看看我們像不像雙胞胎”，讓眾人大笑。



韓國瑜表示，今年4月他才在“立法院”接待巴拉圭議長歐斐拉，那時費卡洛也與會，匆匆一別半年後，費卡洛再度來到“立法院”，我們非常歡迎。

