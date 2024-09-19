黎巴嫩爆炸又扯認知作戰　牛煦庭籲專注調查

藍委牛煦庭受訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北9月19日電（記者 俞敦平）針對黎巴嫩爆炸事件與台灣金阿波羅公司牽連的指控，中國國民黨“立委”牛煦庭今受訪時呼籲政府應專注調查事實，不應過度引申至認知作戰。



9月17日，黎巴嫩發生大規模呼叫器（BB Call）爆炸事件，造成12死近4000傷，呼叫器被指來自台灣廠商金阿波羅。台灣“經濟部”、“外交部”與金阿波羅均澄清，該設備並非台灣製造或出口，且產品未出現爆炸問題。更有台灣媒體報導有“國安”人士懷疑該事件涉及來自中國大陸的認知作戰，境外勢力試圖惡意將台灣與事件連結，這些帳號長期配合中國大陸反西方與反民主立場，北京的影子隱約浮現。



對此，牛煦庭表示，雖然政府應該負責徹底調查相關真相，但他對於將該事件與“認知作戰”連結持懷疑態度。牛煦庭認為，呼叫器作為過去技術產品，是否與台灣有直接關聯還需進一步調查，但將焦點放在來自中方的認知作戰上並不恰當。他強調，事件核心應該是追查產品來源與事故原因，而非扯遠至國際政治陰謀。



針對記者提問“賴政府”肅貪的進展，牛煦庭提到綠能產業中的風電和光電弊案，指出這些案子涉及大量經費且對台灣經濟有重大影響，應成為“賴政府”肅貪的首要目標。他批評這些案件長期以來被忽視，呼籲政府徹底清查並處理，才真正展現肅貪決心。