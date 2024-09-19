陸停止34項台農產品免稅　綠委稱影響不大

民進黨團幹事長吳思瑤。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北9月19日電（記者 黃筱筠）中國大陸國務院關稅稅則委員會18日宣布，自25日起停止對台灣34項農產品免關稅待遇。民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤今天回應表示，中國大陸以商逼政又來了，但是這幾年我們強化農漁產品行銷世界、多元行銷，對我們影響應該不大。



中國大陸“財政部”18日晚間表示，因台灣單方面對大陸產品出口採取歧視性的禁止、限制等措施，嚴重阻礙兩岸經貿合作，中國國務院關稅稅則委員會公告，9月25日起停止執行對原產台灣的鮮水果、蔬菜、水產品等34項農產品免徵進口關稅政策。



34項台灣農產品包括15項水果，分別為椰子、檳榔、鳳梨、芭樂、芒果、柚子、木瓜、桃子、梅子、釋迦、楊桃、蓮霧、棗子、柿子、枇杷。11項蔬菜，分別為甘藍、花椰菜、絲瓜、青江菜、小白菜、苦瓜、洋葱、胡蘿蔔、萵苣、芋頭、山葵。8項水產品，分別為鯧魚、鯖魚、帶魚、比目魚、鯡魚、鱸魚、蝦、貽貝。



吳思瑤今天在民進黨團輿情回應記者會表示，中國大陸以商逼政又來了，中國大陸以商逼政無所不用其極，都是單方面沒有理由，片面宣布都不利國際貿易以及兩岸經貿交流協議。中國大陸片面宣布禁止影響農民權益，但是中國大陸手段不陌生，而且未來會越演越烈，把農漁產品當成政治工具。政府這幾年做了很多因應，“農業部”最新回應是這幾年強化農漁民產品向世界多元行銷，“對我們影響應該不大”。

