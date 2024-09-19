陸停農漁產免關稅　盧秀燕籲政府負起責任

台中市長盧秀燕。（中評社 方敬為攝） 中評社台中9月19日電（記者 方敬為）中國大陸宣佈，9月25日起停止對台34項農產品進口關稅減免。中國國民黨籍台中市長盧秀燕今天對此表示，失去大陸市場對許多弱勢農民而言，衝擊劇烈，呼籲“賴政府”要負起責任，兩岸關係降到冰點，對農業發展有負面影響，應設法協助拓展其他外銷市場，不能置之不顧！



大陸“財政部”網站18日晚間發布，根據國務院關稅稅則委員會公告，將今年9月25日起，停止執行對原產於台灣地區的鮮水果、蔬菜、水產品等34項免徵進口關稅政策。



針對大陸取消34項農漁產品關稅優惠對台中農業的影響，盧秀燕19日出席“豬事圓滿公園主題遊戲場完工啟用典禮”受訪表示，台中並非農業生產主力都市，市內農業主要以內銷為主，相關措施對台中市的影響相對較少，但對於台灣中南部農業大縣而言，衝擊不容小覷。



盧秀燕指出，要擔心的是台灣中南部農業區，因為大家是以農業生產為主，外銷為導向，如果失去大陸市場，對弱勢農民而言，打擊很大，呼籲“中央”應負起責任，兩岸關係如果降到冰點，對農業貿易就會有負面影響。“中央”對於受到衝擊的地區應予以關心，設法協助分散外銷市場，或祭出收購、補貼等措施，不能置之不顧。



9月25日起取消關稅優惠的34項農漁產品，據查閱大陸海關總署公布清單，包括水果方面15項，椰子、檳榔、鳳梨、芭樂、芒果、柚、木瓜、桃、梅、釋迦、楊桃、蓮霧、棗、柿子、枇杷。農、水產品19項，比目魚、鯡魚、鯖魚、帶魚、鯧魚、鱸魚、小蝦、貽貝、洋蔥、甘藍、花椰菜、萵苣、胡蘿蔔、絲瓜、清江菜、小白菜、苦瓜、山葵、芋頭。