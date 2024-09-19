顧立雄：台軍方未涉黎巴嫩呼叫器爆炸案

顧立雄。（中評社 資料照） 中評社台北9月19日電／黎巴嫩真主黨使用的呼叫器發生連鎖爆炸案，造成慘重傷亡。外媒報導，該款呼叫器有“Gold Apollo”台灣金阿波羅公司的商標，引發國際關注。台“國防部長”顧立雄18日被外媒追問爆炸攻擊前，台灣是否有事先被通報告知，是否跟以色列有情報交換關係？顧立雄強調，一定要鄭重澄清，“國防部”跟以色列沒有這樣的關係，“國防部”並未涉及此事。



金阿波羅公司18日發布聲明，稱該款呼叫器是由匈牙利合作夥伴BAC Consulting KFT設計、製造、銷售，金阿波羅僅授權使用商標，並未參與這款裝置生產。根據外媒報導，匈牙利政府發言人柯瓦克斯（Zoltan Kovacs）已表示：“當局已證實涉事公司是一家貿易中介公司，在匈牙利境內沒有製造或營運據點⋯⋯所提及的裝置從未在匈牙利境內生產過。”



目前台灣檢調已介入偵辦此事。



外籍媒體18日在一場茶敘活動上詢問顧立雄，爆炸攻擊前，台灣是否有事先被通報告知，是否跟以色列有情報交換關係？



顧立雄對此極力澄清，強調“國防部”“絕對沒有”，台灣跟以色列沒有達到這樣的（情報交換關係）。顧立雄說，據他的瞭解，“國安”單位很重視，這邊的狀況會由“國安”單位來進行調查。



台“國防部”發言人孫立方少將表示，事件真相為何，各方尚在釐清當中，對於是否有台灣廠商涉及，沒有評論。“國防部長”顧立雄也鄭重澄清，此事件與“國防部”無任何關聯，相關事件“國安”單位都在進行調查並注意。



孫立方強調，這件事情到底是哪一方的行動，目前都沒有公開的聲明，所以不會進行臆測。至於是哪一方製造（爆炸物），或是做什麼樣的運用，“國防部”不會，也沒有這方面的資訊”。



