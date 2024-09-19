白委指戲精上身　吳思瑤：真心愛台灣不用演

民進黨團幹事長吳思瑤。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北9月19日電（記者 黃筱筠）台灣民眾黨籍“立委”陳昭姿昨天在臉書發文指民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤是“戲精”，當媒體問到這個問題時，吳思瑤滿臉笑意看著媒體說，大聲替國家、人民講話不用演戲，我們大聲講出台灣主張。民眾黨做了很多帶風向、抹黑、扭曲的圖卡，應該是受到社群上刺激，網路上提到藍白再次聯手，聽到2758號決議文關鍵字馬上走人，民眾黨應該是感受到壓力，要來操作違反事實的風向。



“立法院”昨天舉行朝野協商，民進黨團提案，要求“立法院”朝野黨團就“聯大2758號決議案不涉“台灣主權”發表聯合聲明，不過藍白“立委”及“立法院長”韓國瑜並未採納。吳思瑤事後批評，這是“國會議員”杯葛自己的國家。對此，陳昭姿直言，吳思瑤戲精上身，民進黨還要故技重施嗎？造謠一次、兩次不夠，難道要造謠8000次才滿足嗎？



吳思瑤強調，真心愛台灣不用演戲，誰才在演戲呢？她可以還原朝野協商會場，但是有人帶風向是吳思瑤中途離席才協商破局，請不要轉移焦點，她一步都沒有離開，是看到鬼嗎？臨時動議時，主席都應該要接受，內容如果不接受沒關係，但是不能沒收我們講話權益，希望在“國會”促成跨黨派聲明。



吳思瑤說，她在協商前就跟“立法院長”韓國瑜預告過要提臨時動議，請保留一點時間，大家可以去看直播影片。過去10年各黨共同聲明有15次之多，包括嚴正抗議中國大陸軍演，以前到現在都是這樣程序。為什麼2758號決議文這四個數字，藍白一聽到就鳥獸散。大家都在挺自己台灣，台灣“國會”不能置身事外，這樣的聲明希望是各黨聲明，不是民進黨一黨聲明。