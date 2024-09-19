黎巴嫩呼叫器爆炸案　台官方轟認知操作攻擊

“行政院”召開院會後記者會，由發言人李慧芝主持。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月19日電（記者 鄭羿菲）台灣品牌金阿波羅公司呼叫器（台灣俗稱BBCall）捲入黎巴嫩爆炸案。“行政院”發言人李慧芝19日強調，台灣沒有直接出口這款呼叫器到黎巴嫩，2022年至今年8月出口的26萬套呼叫器主要對象是歐美國家，並未有媒體報導的爆炸情形。



金阿波羅公司18日發布聲明，稱該款呼叫器是由匈牙利合作夥伴BAC Consulting KFT設計、製造、銷售，金阿波羅僅授權使用商標，並未參與這款裝置生產。根據外媒報導，匈牙利政府發言人柯瓦克斯（Zoltan Kovacs）已表示：“當局已證實涉事公司是一家貿易中介公司，在匈牙利境內沒有製造或營運據點⋯⋯所提及的裝置從未在匈牙利境內生產過。”



目前台灣檢調已介入偵辦此事。



李慧芝說，台灣沒有直接出口這款呼叫器到黎巴嫩，從2022年至今年8月，這間公司出口的26萬套呼叫器主要對象都是歐美國家，相關產品不具備爆炸造成死亡的可能性，也沒有媒體報導的爆炸情形。此案件目前正由司法調查中，以進一步釐清資訊。可以確認的是，台灣出口的呼叫器沒有爆炸的問題。



李慧芝指出，至於網傳台灣政府與爆炸案有關，“國安”單位已注意到網路上有很多疑似來自境外的認知操作攻擊，刻意將台灣與爆炸案惡意連結，這不是事實，也提醒台灣民眾應留意網路上的造假資訊。



“行政院”19日上午召開院會後記者會，由“行政院”發言人李慧芝主持，“勞動部次長”陳明仁、“財政部次長”李慶華、“國發會副主委”高仙桂出席。