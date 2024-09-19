雲林縣長張麗善：兩岸關係緊張犧牲的是農民

雲林縣長張麗善表示，這幾年來兩岸關係緊張，在沒有充分溝通情形下，犧牲的是農民。（雲林縣府提供） 中評社雲林9月19日電／大陸“財政部”18日發布中止兩岸ECFA第三波關稅減讓項目，自2024年9月25日起，停止執行對原產於台灣地區的鮮水果、蔬菜、水產品等34項農產品免徵進口關稅政策。雲林縣農業產值排名全台第一名，縣長張麗善19日表示，這幾年來兩岸關係緊張，在沒有充分溝通情形下，犧牲的是農民。



張麗善表示，在ECFA（海峽兩岸經濟合作架構協議）的框架之下，過去大陸對台灣的水果有一些關稅優惠措施，但這幾年來兩岸關係非常緊張，台灣也對大陸2000多項產品禁止進口，在沒有充分對話、溝通情況下，最後犧牲的是農民。



張麗善說，農漁產品若能在有優惠措施條件下輸往大陸，可以減輕農民的成本本負擔，站在“國家”的立場要盡量如何協助農民有更廣闊的市場，讓他們不會血本無歸、產銷失衡。



她表示，大陸9月25日起停止台灣34項農漁產品免關稅，對雲林縣而言影響較大的大概是文旦，但是雲林的文旦主銷台灣境內市場，也會繼續推銷，甚至也積極尋求日本、韓國、新加坡、馬來西亞等國外市場。



她希望希望兩岸之間還是要透過充分對話，不要對立、對抗，促進兩岸和平，幫助弱勢的農漁民，增加他們的福利是站在“國家”立場應該要做的。



中國大陸財政部18日晚間發布，因台灣單方面對大陸產品出口採取歧視性的禁止、限制等措施，嚴重阻礙兩岸經貿合作，中國國務院關稅稅則委員會公告，9月25日起停止執行對原產台灣的鮮水果、蔬菜、水產品等34項農產品免徵進口關稅政策。



34項台灣農產品包括15項水果，分別為椰子、檳榔、鳳梨、芭樂、芒果、柚子、木瓜、桃子、梅子、釋迦、楊桃、蓮霧、棗子、柿子、枇杷。



另有11項蔬菜，分別為甘藍、花椰菜、絲瓜、青江菜、小白菜、苦瓜、洋葱、胡蘿蔔、萵苣、芋頭、山葵。



還有8項水產品，分別為鯧魚、鯖魚、帶魚、比目魚、鯡魚、鱸魚、蝦、貽貝。