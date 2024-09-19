邱垂正拜訪陳玉珍　對陸客陸生赴金樂觀其成

陸委會主委邱垂正拜訪藍委陳玉珍。（照片：陳玉珍提供） 中評社台北9月19日電／“立法院”新會期將在20日開議，陸委會主委邱垂正今日拜訪中國國民黨籍金門“立委”陳玉珍，說明未來陸委會各項工作重點及下年度預算外，對於陳玉珍十分關切的開放陸客到金門旅遊及開放陸生赴金門就讀等，邱垂正亦表達樂觀其成的態度。



邱垂正表示，有關即將來到的陸客訪金首發團，他瞭解陳玉珍十分關心，陸委會也會全力配合相關作業，儘速審查讓其順利成行，他也歡迎陸客團能多到金馬等離島地區觀光旅遊。



陳玉珍也向邱垂正提到，在陸客團順利來金旅遊後，緊接著就是陸客自由行也要趕緊作業，讓陸客不論是透過團體旅遊或個人自由行，都能夠充分感受的金門美麗的戰地風光。



陳玉珍說，就像邱垂正手中這杯由金門文創業者所做的高粱酒奶茶，一定得要到金門才能喝的到它的醇香。



另外陳玉珍也談到，除開放陸客遊金外，她對開放陸生赴金就讀大學一事亦相當重視，也希望陸委會能積極推動促成此事。



對此，邱垂正表示，賴清德在其就職演說中就有談到，歡迎大陸學位生來台就學，因此，陸委會對開放陸生赴金就讀大學也同樣抱持樂觀其成的態度。



陳玉珍最後提到，金門是兩岸互動交流頻繁的地方，與陸委會的業務也最為密切，邱垂正在金門大學執教多年，在金門設籍已經超過16年，可算的上是道地的“金門鄉親”。她相信邱垂正對於金門鄉親關心的事情絕對會放在心上，她也期盼邱垂正所帶領的陸委會能真正為金門的發展出路著想，為金門經濟繁榮來努力。