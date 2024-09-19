趙少康示警：ECFA會不會完全停掉？

趙少康受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月19日電（記者 張嘉文）大陸財政部18日發布中止兩岸ECFA第三波關稅減讓項目，自25日起，停止執行對原產於台灣地區的鮮水果、蔬菜、水產品等34項農產品免徵進口關稅政策。台官方、綠委皆稱影響不大。前中廣董事長趙少康今天受訪時痛批“賴政府”，這是何不食肉糜。



由於2023年底、2024年5月，大陸已分別兩次中止ECFA關稅減讓，主要集中在石化產品、紡織、機械、鋼鐵等工業產品，這次則以農產品為主。三波被中止關稅減讓的產品合計已達180項，總數約500項的ECFA早收清單產品已有36%宣告結束。



趙少康也示警，這可能是一個開始，未來會不會把ECFA完全停掉？會不會從農業到工業產品，再進到高科技產品都停掉？尤其現在美國極度打壓中國大陸，因此大陸很多事只好自己來，以中國人的勤奮，已經可以上太空、上月球、把核子彈發展出來，將來如果晶片、半導體的技術也成熟，那對台灣的需求可能就更少了。



大陸昨天發布自25日停止15種原產於台灣的水果、19種蔬菜，及水產品零關稅措施。“農業部”對此表示，據統計台灣農產品2023年輸往中國5億美元，其中該34種蔬菜水果產品輸往中國736萬美元，倘支付關稅約107萬美元，損失有限影響可控，將持續拓展高端市場。



趙少康今天在中廣大樓受訪時對此表示，“農業部”的說法，實在是何不食肉糜，100多萬美金對“農業部”來講是小錢，約3000萬台幣，但對於農民來講可能是大錢。農業經濟產值不高，但為什麼大家重視農業？因為牽動的農業人口很多，“賴政府”不能因為農業產值小，或是增加的關稅金額不大，就講風涼話。



至於“賴政府”是否該釋出善意，緩和兩岸緊張局勢？趙少康說，賴清德對在野黨都沒釋出善意了，在一般民主國家，如果遇到像朝小野大的結構，應該會跟在野黨要好好溝通、合作，大家共同謀求一些法案、人事案的通過，但賴清德毫不假以辭色，跟在野黨都不溝通了，怎麼會跟大陸溝通呢？