兩岸貿易紛爭　台官方：盼WTO架構下協商

“行政院”院會後記者會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月19日電（記者 鄭羿菲）大陸官方18日表示，因台灣單方面對大陸產品出口採取歧視性禁止、限制等措施，嚴重阻礙兩岸經貿合作，9月25日起停止執行對原產台灣的鮮水果、蔬菜、水產品等34項農產品免徵進口關稅政策。“行政院”發言人李慧芝19日表示，中國大陸片面進行經濟脅迫，政府表達強烈不滿與抗議。



台“農業部長”陳駿季表示，根據統計，2023年台灣農產品輸往中國大陸約5億美元，遭撤除零關稅政策的34種蔬菜水果產品佔736萬美元，倘支付關稅約107萬美元。



至於台灣限制大陸1000多項農產品輸入，未來會否研議開放政策，以解決紛爭？李慧芝說，中國大陸與台灣都是WTO會員，也是全球經濟體系的重要成員，必須秉持負責任的態度，在WTO架構與規範下就彼此關切的經貿議題進行協商，以尋求解決方案。中國大陸片面認定台灣貿易措施構成貿易壁壘並採取報復措施，這已違反WTO規範，再次呼籲中國大陸按照WTO相關規範與台灣協商，以對話代替對抗，來務實溝通解決爭議。



媒體問及台灣農產品去年外銷大陸佔比還有10.2%，有否預估下一波風險出口產品？李慧芝指出，台灣農產品外銷中國大陸的佔比金額，已從2018年最高的23.2%降低到2023年的10.2%，尤其是水果銷往中國大陸的佔比已從2019年最高的80.1%降低到2023年的6%，已是非常顯著下降，一切都在掌握中，我們會引導農民做最妥善的適應。



中國大陸財政部18日晚間表示，因台灣單方面對大陸產品出口採取歧視性的禁止、限制等措施，嚴重阻礙兩岸經貿合作，中國大陸國務院關稅稅則委員會公告，9月25日起停止執行對原產台灣的15項鮮水果、11項蔬菜、8項水產品等34項農產品免徵進口關稅政策。



“行政院”19日上午召開院會後記者會，由“行政院”發言人李慧芝主持，“勞動部次長”陳明仁、“財政部次長”李慶華、“國發會副主委”高仙桂出席。