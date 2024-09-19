陸停農產免關稅　許淑華：兩岸對立農民受害

南投縣長許淑華（中）。（中評社 方敬為攝） 中評社南投9月19日電（記者 方敬為）大陸宣布9月25日起停止對台34項農漁產品進口關稅減免。中國國民黨籍南投縣長許淑華今天對此表示，大陸方面提到台灣對陸產品進口存在貿易歧視問題，值得注意的是，過去兩岸貿易循此模式沒有狀況，如今陸方卻表達不滿，顯然貿易問題已升至政治層次，“賴政府”採取對抗式兩岸政策，壓縮兩岸友善互動空間，加劇雙邊對立，農民成最大受害者。



許淑華認為，政治問題需要靠政治手段解決，但對民進黨的意識形態而言很困難，呼籲“賴政府”若不願意改善兩岸關係，也要設法開拓其他農產品外銷市場，否則按目前農業外銷的市場分布而言，大陸仍然是主要市場之一。未來是否有能力找到取代大陸市場的管道？還是最終只能以補貼或政策採購吸收？農民都在看。



針對大陸取消34項農漁產品關稅優惠的影響，許淑華19日視察“草屯國中數位化校園廣播設備”受訪表示，南投縣的茶葉主要輸銷大陸，不免擔心，後續茶葉也受到波及。雖然南投與大陸互動密切，但以目前的態勢分析，兩岸關係逐漸惡化，而且友善程度已開始降低，相關不友善的情況很可能影響南投農業，縣府正在密切注意相關發展。就怕相關效應波及到南投縣過去與大陸建立起的貿易管道。



許淑華提到，這次大陸方面很明白指出，對台農漁產品取消關稅優惠的原因在於，台灣長期在貿易方面對陸方存在歧視性與限制性問題，但兩岸貿易關係本來就有特殊性，所以過去才會商談所謂《海峽兩岸經濟合作架構協議》（ECFA）。過去大陸可以接受相關貿易模式，如今卻卻表達不滿，顯然已非單純兩岸貿易問題，而是成為政治問題。

