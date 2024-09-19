民進黨新住民諮詢站屏東揭牌　佈局2026

民進黨“新住民諮詢站”今天上午在屏東市揭牌，是本島第一站，現場氣氛熱絡。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東9月19日電（記者 蔣繼平）民進黨今年規劃在各縣市設立“新住民諮詢站”，首站上月底在金門成立，本島第一站則選在屏東市並結合綠委鍾佳濱服務處，今天上午熱鬧舉行揭牌，並安排新住民舞蹈及中東舞蹈表演，現場氣氛熱絡。兩年後就是2026地方選舉，也可視為提早經營組織。



根據“內政部”統計，至今年3月底止，新住民人數接近60萬人，其中包括陸港澳約38萬人，約占6成5；外籍配偶約為21萬人，占3成5，人數前3名分別為越南、印尼、菲律賓。新住民包括其子女，總家庭人數超過百萬人。



民進黨新住民事務部今年特別規畫在各縣市設立“新住民諮詢站”，就近提供多元化的服務，包括法律諮詢、生活資訊、就業輔導與文化交流活動，希望藉由中央與地方黨公職的通力合作，協助新住民朋友解決生活中的疑難雜症。



民進黨“新住民諮詢站”全台首站8月31日在金門縣黨部成立，本島第一站則在屏東市成立，與黨籍“立委”鍾佳濱位於自立路126巷的服務處合作設為服務駐點。鍾佳濱的服務處名稱則取做“沖咖啡公民會館”。



揭牌儀式中，鍾佳濱、綠委兼民進黨中央黨部新住民事務部主任羅美玲到場，民進黨屏東縣黨部執行長葉人魁出席，屏東縣聯合國多元發展協會理事長胡清嫻、屏東縣新住民文化經貿交流協會理事長容彩琴、屏東市彼岸花關懷協會理事長吳治芳等也受邀與會，現場約50多人。並安排中東舞蹈團、台灣安克隆樂團、萬丹新住民舞團表演。