張麗善率團訪問馬祖　王忠銘列隊唱歌歡迎

張麗善今日率團訪問馬祖。（中評社 盧誠輝攝） 中評社馬祖9月19日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍雲林縣長張麗善今日率團訪問馬祖，進行縣市交流，國民黨籍連江縣長王忠銘也率領縣府一級主管到南竿機機場歡迎，眾人就在機場出境大廳唱起歌來，王還請人列隊舉牌“歡迎來馬祖卡蹓（福州話：來玩的意思）”，讓張又驚又喜，好心情全寫在臉上。



張麗善今日率團訪問馬祖，一行30幾人浩浩蕩蕩從台北松山機場搭乘上午10時30分的華信航空AE7901班機，在上午11時30分飛抵馬祖南竿機場。王忠銘率領包括連江縣副縣長陳冠人在內等一級局處首長列隊歡迎張的到來，當張走出出境大廳，眾人就唱起“馬祖歡迎您”的歌曲，現場充滿歡樂氣氛。



張麗善表示，這次特別率團到馬祖進行縣市交流3天2夜，主要就是為了向五星級縣長王忠銘取經，希望能向王所領導的連江縣政府學習，也讓各局處首長能彼此交流與經驗分享，相信對未來雲林縣政府的各項施政會多所幫助。王忠銘指出，張麗善此行來訪，連江縣政府非常歡迎與期待，希望能透過這次縣市交流，互相學習與成長。



馬祖南竿今日晴空萬里、艷陽高照，張麗善等一行人在機場接受王忠銘熱情歡迎後，隨即搭乘連江縣政府所安排的多輛巴士，展開參訪行程。馬祖從19日到23日適逢一年一度的連江縣運動會，22日晚間更將舉行馬祖特有的中秋民俗祭典“鐵板村燒塔節”，讓整個南竿鄉顯得格外熱鬧。