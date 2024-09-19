游淑慧：檢應追沈慶京陶朱隱園有無商業犯罪

台北市議會京華城專案小組召集人游淑慧接受訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月19日電（記者 張穎齊）檢方追查台北市京華城容積圖利案，連帶讓威京集團位於台北市松高路的陶朱隱園豪宅2018年完工迄今只售出一戶，且是威京關係企業購入受到矚目。中國國民黨籍台北市議員游淑慧19日表示，看媒體報導威京集團主席沈慶京有很大的財務虧損壓力，將陶朱隱園1戶賣給威京的孫公司，這樣合法嗎？關於沈的操作，檢調可釐清有無涉及商業犯罪。



沈慶京因京華城案在土城看守所羈押禁見，鏡週刊報導，沈慶京2014年疑因在澳門欠下賭債，向香港銳亮公司借款60億元新台幣，還簽下17張本票，結果未持續還款被追債，債主甚至跨海來台追討，一度想查封豪宅“陶朱隱園”。陶朱隱園前身是亞太會館，由威京集團的中華工程以150億元標下，改建成陶朱隱園豪宅，近來揭露每坪單價逾600萬元，唯一的買方是威京開發的孫公司，花了逾18億元買下7樓其中一戶。



台北市議會京華城專案小組召集人游淑慧今日中午出席專案小組會議，會後接受中評社訪問。



對於陶朱隱園一事，游淑慧表示，陶朱隱園恐怕與京華城案有相似之處，承攬京華廣場開發的鼎越開發公司，就是威京集團底下的孫公司，這操作讓外界都覺得奇怪，京華城案有沉重的銀行貸款壓力、虧損連連，照理說要把虧損資產出售才能解套財務問題，怎會以孫公司用更高價格買入？然後造成孫公司嚴重財務負擔，這些操作被“金管會”注意到，連公股銀行都收手，衹有9家非公股行庫的銀行聯貸，這些媒體都有報導。