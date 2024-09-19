京華城案燒到蔡壁如　洪健益出示親筆手諭

民進黨籍台北市議員洪健益出示證據，時任柯市府市長室主任蔡壁如涉入京華城案。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月19日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨主席柯文哲涉台北市長任內京華城容積率圖利案遭羈押禁見，此案愈滾愈大。民進黨籍台北市議員洪健益19日踢爆，時任柯市府市長室主任、現任台中市政顧問蔡壁如到底有無跟威京集團主席沈慶京、鼎越開發董事長朱亞虎見過面？並出示朱亞虎給過蔡壁如陳情信，指涉蔡壁如也在其中，並加碼曝光還有給時任柯市府都發局長林洲民手諭字條。



京華廣場承攬公司為威京集團孫公司鼎越開發，洪健益曝光朱亞虎2017年曾親筆手寫2頁陳情信給蔡壁如，並喊“蔡姐”，朱提到“那件案子是沒有溝通，上下意見相左而竟不知”，產生相互猜忌而沒法取得信任，演變成惡性循環。



蔡壁如日前回應，柯文哲司法案件進入偵辦階段，大家就不應談論，應讓司法好好去偵辦此事，不應該放任政論節目去大放送，這簡直就是寫連續劇。



洪健益今日在台北市議會加碼踢爆，蔡壁如寫給林洲民的手諭，提及“回國後京華城陳情人希望安排和林副市長（林欽榮）拜會，你在場。壁如2017.8.1”。



洪健益表示，既然蔡壁如不面對真相就讓真相來面對蔡，請問蔡壁如到底跟朱亞虎是什麼關係？就京華城案跟朱亞虎、沈慶京見過幾次面？會談中到底談了些什麼？這些會面柯文哲是否在場？京華城案真的是2020年才開始的嗎？柯文哲是2020年才開始跟財團刀叉吃人肉嗎？蔡的手諭告訴大家的不是這樣？



他指出，蔡壁如從接到朱亞虎的陳情信、親下手諭、甚至迅速安排開協調會，有跟柯文哲報告嗎？還是從頭到尾都是由柯文哲“交辦主導”？整個京華城案是否也涉入其中？上次蔡壁如辯稱蔡姊是蔡英文，但這封手諭清楚署名是親筆簽名“壁如”的真跡，現在壁如手諭公布於世，難道還要否認不知道嗎？請趕緊跟律師討論該如何願意面對現實，說清楚講明白，好嗎？