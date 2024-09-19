綠主委推孝親洗腳活動遭批　府未核准租場地

台北市黨部主委張茂楠昨一張“為父母洗腳活動”敬邀圖卡在網路瘋傳。（取自網路） 中評社台北9月19日電（記者 黃筱筠）民進黨台北市黨部主委張茂楠昨日一張“為父母洗腳活動”敬邀圖卡在網路瘋傳，引起支持者批評。對此，張茂楠今天發聲明表示，將停止宣傳活動，也不參與本次活動。“總統府”發言人郭雅慧表示，“總統府”確有收到主辦單位之場地申請，但並未核准“總統府”前廣場之場地租用。



此活動一曝光後，引起網友討論，台北市黨部事後也發聲明，將停止宣傳活動。



民進黨“立委”沈伯洋對此活動表示，洗腳自己洗就好，不用小孩服務，孝順應該要修改，宣傳這樣活動，是要討好特定價值的人。民進黨應該要有自己價值，就算可以獲得部分族群聲量，也不應該要轉傳，這並非民進黨價值。



張茂楠今天再度發聲明說明，孝親活動主辦單位為體育總會理事長張朝國於上週主動到台北市黨部拜訪，表示今年將延續已辦理11年之孝親洗腳活動。



中華傳統文化弘揚孝道總會長張朝國8月21日到“立法院”，由“立法院長”韓國瑜與國民黨“立委”張嘉郡一同會見。



張茂楠說，對各方表達孝道有不同的方法，他認為孝親活動是好事，用任何形式表達都值得支持，才答應主辦方幫忙line宣傳活動。



張茂楠強調，他要鄭重澄清，昨日因網路對孝親洗腳活動有不同看法，他認為應予以尊重，故請市黨部主動於晚間7點發官方line，表示停止對此活動宣傳，也不參與本次活動。