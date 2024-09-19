“立院”明天開議　國民黨暖身凝聚士氣

國民黨立法實務研討會。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月19日電（記者 張嘉文）“立法院”新會期明天將開議，最大在野黨、中國國民黨今天在智庫召開立法實務研討會暖身，包括“立法院長”韓國瑜、黨團總召傅崐萁等幾乎所有“立委”都出席，現場士氣頗為高昂。國民黨秘書長黃健庭表示，希望“立法院”黨團成員繼續展現團結與合作的意志，不負民眾期待，繳出非常漂亮的成績單。



過去八年因為國民黨“立委”在立法席次被民進黨輾壓，主推的法案要通過非常困難，因此原本在“立法院”開議前的立法實務研討會幾乎已成為走過場形式。但這一屆52加上2位無黨籍，國民黨團重回多數，如再加上白營8席“立委”可以過半，在上會期合推“國會”改革法案過關後，新會期面對政府總預算和機關重要人事案，藍委的總體意象將能左右執政的民進黨政府，都讓研討會重新充滿了生氣。



會中由黃健庭先頒授印信，從上一任的書記長洪孟楷手中轉予新任書記長林思銘。黃健庭致詞時首先感謝韓國瑜、和副院長江啟臣、黨團幹部與成員在第一會期的辛勞。



他表示，“立法院”黨團成員展現團結與合作的意志，不負民眾的期待，繳出非常漂亮的成績單，而新會期是預算會期，不只總預算，還有人事同意權以及很多福國利民的法案，要持續來推動。



至於總預算部分，黃健庭說，一定要嚴格審查，不容許民進黨政府浮編、濫編，造成浪費。他期許黨團成員團結一致，共同達成新會期的重要任務，不負民眾的期待。



新任的黨團書記長林思銘則說，下會期是預算會期，對於整個預算實際效益如果沒有必要，當然會大力刪除絕不手軟，人事案部分，大法官、NCC、“考試院”等，也是秉持嚴格審查態度絕對不會放水，如果是酬庸一律封殺，總結來說，這會期衝突勢必不會比上會期少，所以更希望大家發揮團結一致的力量。