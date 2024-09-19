綠委鍾佳濱用這諧音　咖啡政治學貼近選民

民進黨“立委”鍾佳濱近年用台語諧音梗“沖咖啡”來當選舉口號。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東9月19日電（記者 蔣繼平）咖啡成為顯學，民進黨“立委”鍾佳濱取自己台語諧音梗“沖咖啡”來當選舉口號，也把位於屏東市的服務處稱為“沖咖啡公民會館”，來加深選民印象。



民進黨新住民事務部今年規畫在各縣市設立“新住民諮詢站”，繼8月底在金門成立後，屏東市19日也成立，服務駐點結合黨籍“立委”鍾佳濱服務處，提供包括法律諮詢、生活資訊、就業輔導與文化交流活動等多元服務。



鍾佳濱的服務處位於屏東市位於自立路126巷，7月才剛搬新家，二樓為辦公室，一樓則有交誼廳、會議室，適合聚會聯誼。有趣的是，服務處名稱取做“沖咖啡公民會館”，“沖咖啡”是取鍾佳濱的台語發音來當諧音梗，而“咖啡”則是因為台灣越來越多人喝咖啡，特別是年輕人。



鍾佳濱近幾年來都用“沖咖啡”來當選舉口號，容易記、也順口，服務團隊掃街、辦活動也都會帶著好幾壺咖啡，分成小杯分享給民眾，加深民眾記憶。鍾佳濱去年競選屏東第一選區（屏北）“立委”連任時，還與團隊策劃“沖咖啡bar”來打造青年總部，並邀請年輕族群知名度高的“雞排妹”鄭家純擔任一日店長，創造年輕人話題。



其實相同例子也不少，民進黨高雄市黨部四年前也改造成咖啡廳的風格，一樓搖身一邊成為黨部咖啡廳。此外，民眾黨也有規劃開設小草咖啡廳，2024曾代表民眾黨參選高雄第一選區“立委”的曾尹儷在美濃就有營運一間真引力咖啡廳，也被當作小草咖啡廳示範點。