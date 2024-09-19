傅崐萁促交通召委讓白營？魯明哲：沒被勸退

藍委魯明哲接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月19日電（記者 張嘉文）“立法院”新會期明天開議，外界關注各委員會召委安排是否會出現藍白合作共推的形式。外傳中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁希望黨內讓出交通委員會召委給台灣民眾黨籍“立委”林國成，但獲得推舉的“立委”魯明哲並未同意，陷入僵局。對此，魯明哲今天下午受訪時表示，傅崐萁不但沒有要勸退他，也沒有要他禮讓，而是完全鼓勵他願意承擔。



國民黨今天下午在智庫“國政基金會”召開立法實務研討會，包括“立法院長”韓國瑜、黨團總召傅崐萁和眾藍委們皆踴躍出席。



魯明哲受訪時針對傅崐萁是否有要他禮讓召委一事表示，昨天看到很多新聞，他個人是非常驚訝，因為完全沒有這回事，傅崐萁在新的會期前，已和很多委員聊過天，廣泛去聊一下現在的局勢，傅也有找他聊天，但是針對交通委員會召委的部分，傅不但沒有要勸退，或是讓，而是完全鼓勵他。



魯明哲強調，所以聊天過程中，完全沒有談到禮讓或是怎樣。民眾黨的部分，有他們自己的想法，說誰要讓誰，這對他們非常不禮貌，而他自己則是在六月底七月初時，就決定要爭取這會期的召委。他也已跟交通委員會的六位委員逐一請託，同時也獲得他們的支持，黨團、傅崐萁、林思銘也是支持他的。