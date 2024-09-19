候鳥季快來了！台江國際級濕地賞鳥好去處

秋冬候鳥季將至，台江公園內生態豐富，是賞鳥好去處。（圖：台江公園） 中評社台南9月19日電／隨著秋冬的到來，候鳥將陸續南返台江度冬到隔年春天。台南市台江公園內擁有魚塭、廢棄鹽田、泥灘地、河口沙洲等多樣的濕地，孕育豐富的動植物生態，並提供過境或度冬的候鳥們補充養分及棲息的環境，也是賞鳥好去處。



台江公園管理處表示，其中鹽水溪及嘉南大圳下游除位於“國家”級濕地的鹽水溪口濕地，也緊鄰台灣唯二國際級濕地之一的四草濕地。沿岸紅樹林生態有眾多潮間帶生物，招潮蟹，小白鷺築巢於紅樹林。候鳥季將陸續有鷸鴴、雁鴨及黑面琵鷺、反嘴鴴、高蹺鴴等水鳥光臨，精彩又豐富。



黑面琵鷺賞鳥亭，位於七股區緊鄰黑面琵鷺生態保護區。賞鳥季期間(每年10月至隔年3月)，在賞鳥亭內提供高倍數望遠鏡及攝影機，讓現場民眾欣賞鳥類的姿態，並有志工駐點進行定時解說服務。



台江處指出，候鳥度冬期間，鹽水溪口濕地除有精彩的生態外，每年經常在候鳥南返的秋天或即將北返的春季，舉辦“單車賞鳥趣、慢遊山海圳”活動，帶領著民眾騎著單車，從觀海橋下沿著鹽水溪一路向西，並在溪口處轉往山海圳“國家”綠道順著嘉南大圳排水線東行，沿路認識豐富的河口資源及候鳥生態。讓民眾騎著自行車，以慢活、慢遊方式認識鄰近市區的鳥類天堂。



台江公園內有四草濕地與曾文溪口濕地等2處國際級濕地，以及七股鹽田濕地與鹽水溪口濕地2處濕地，每個濕地都有不同的自然特色。其中市區的鹽水溪口濕地具備豐富多樣的河口生態，台江處歡迎大家隨時走進這個秀美之境，用五官來場愜意而知性的小旅行。

