黃珊珊駁斥圖利說　嗆質疑議員回去念法條

白委黃珊珊。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北9月19日電（記者 俞敦平）針對民進黨籍台北市議員何孟樺和及中國國民黨籍台北市議員游淑慧指控京華城容積獎勵案涉及違法，台灣民眾黨籍“立委”黃珊珊今天在記者會上表示，相關規定依照“內政部”與地方政府法規處理，指控毫無根據，並要求議員應重新檢視法律條文。



針對近期何孟樺、游淑慧等人對京華城容積獎勵案提出的質疑，黃珊珊在記者會上進行反駁。她強調，容積獎勵的規定是根據“內政部國土署”所訂的標準，並非地方政府或個別人士隨意決定。黃珊珊表示，“內政部國土署署長”早已明確說明，容積獎勵的上限由地方政府細部計劃決定，而全台性的一般容積獎勵不得超過20%，這是全台都委會的共識。



針對議員指控容積獎勵涉及違法，黃珊珊強調，台北市的都市計劃施行自治條例完全合法，地方政府在細部計劃中擁有決定容積率的權限。她不僅質疑議員對法律的理解是否足夠，還再次強調，都市計劃法第24條作為母法，賦予地方政府自提細部計劃變更的權力。以京華城案為例，南港段同樣獲得容積獎勵，皆依照台北市政府的法規辦理，無違反相關法律。



黃珊珊最後反嗆，部分議員顯然對都市計劃法與台北市施行細則理解不清，建議應重新研讀相關法條，避免誤解事實，並呼籲外界針對此類法律問題應更謹慎發言，以免誤導公眾。



此外，針對鏡周刊媒體報導柯文哲曾下令限時11天內處理京華城的陳情一事，林國成對於該報導表達不滿，他直指鏡周刊報導過去多次與事實不符。而身為台北市京華城調查小組一員的台北市議員陳宥丞也會中補充，強調調查小組內從未出現相關公文或對話記錄。他批評媒體應更謹慎處理報導，否則恐引火上身，對自身造成不利影響。