江啟臣：台產業戰略價值高　美國非拉攏不可

江啟臣出席“搶攻新東向商機－2024環球商務論壇”致詞。（中評社 方敬為攝） 中評社台中9月19日電（記者 方敬為）中國國民黨籍“立法院副院長”江啟臣19日下午出席由北美洲台灣商會聯合總會主辦的“搶攻新東向商機－2024環球商務論壇”時致詞表示，產業布局是強化台美情誼的重要關鍵，近年由於台灣產業的戰略價值，美國非拉攏台灣不可，這也替台灣中小企業創造赴美布局的契機，尤其在地緣政治風險上升的時刻，台灣的業者更需要多元發展，以達避險目標。



北美洲台灣商會聯合總會連續3年主辦“環球商務論壇”，向台中企業主介紹美國投資環境，推介業者赴美投資布局，拓展商機。今年論壇於9月19日首度移師台中舉行，邀請“立法院副院長”江啟臣、台中市副市長鄭照新等人參與開幕式。



江啟臣致詞表示，台美關係要堅若磐石，產業的連結是關鍵之一，40年前台塑到美國投資，成功落地生根，成為當地非常成功且大規模的企業。40年後有台積電到美國鳳凰城設廠，進一步促進台美情誼。據政府數據統計，今年台商赴美投資擴產金額已經超過新台幣5000億元。



江啟臣指出，台灣現在的產業戰略價值太高了，美國無論從任何角度看，都非拉攏台灣不可，也希望能夠更多的台塑，更多的台積電，透過美國向全世界開疆辟土，且是扎扎實實、穩紮穩打的將企業版圖在美國及以外的地方擴展開來。



江啟臣強調，尤其在當前地緣政治風險高漲的時刻，台灣的產業更需要多元布局，不只對產業發展有益，也對增加台灣在世界能見度有幫助。