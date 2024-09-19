真主黨爆炸呼叫器成謎　台灣金阿波羅被調查

台灣金阿波羅自1995年成立以來製造從俗稱BB call的呼叫器到餐廳叫號取餐用的蜂鳴器等多項電子裝置。(照:金阿波羅網站) 中評社台北9月19日電／黎巴嫩真主黨成所用呼叫器17日集體爆炸，死傷慘重，呼叫器究竟來自何方眾說紛紜，從台灣金阿波羅公司、匈牙利BAC到今天又爆出保加利亞公司，各方說法不一讓外界霧裡看花。台灣檢調已針對台灣金阿波羅公司進行調查。



捲入這次黎巴嫩呼叫器爆炸的台灣金阿波羅公司（Gold Apollo）表示，金阿波羅與在匈牙利的BAC CONSULTING KFT公司（BAC）是長期貼牌授權及區域代理合作關係，他們授權BAC在特定區域內使用金阿波羅品牌商標銷售，但產品設計與製造均由BAC公司負責。這次事件機種AR924屬BAC生產、銷售。



根據《中央社》報導，但匈牙利政府發言人柯瓦克斯（Zoltan Kovacs）出面澄清，稱當局確認BAC只是一貿易中介公司，“在匈牙利境內沒有製造或營運據點…登記地址衹有一名主管，外界所提及的裝置從未到過匈牙利”。



匈牙利BAC公司



美國有線電視新聞網（CNN）透過金阿波羅提供的網站與地址，前往位於匈牙利首都布達佩斯一處住宅區的BAC辦公地點。



樓內一名接待人員18日告訴CNN，BAC在現址承租一間辦公室，但從沒人來過；一位住在樓上公寓的婦人表示，她幾乎沒看過有人到那間辦公室上班。CNN表示他們的記者在場期間，便衣警員有來現場。



根據匈牙利司法部的公司記錄顯示，BAC成立於2022年，聲稱與各行各業客戶合作，從2022到2023年，公司總資產增長近10倍，短短一年內從3萬6466美元增至32萬2670美元。